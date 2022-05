Fisker, elektriker og skihopper fikk LOs likestillingspris

På LO-kongressens andre dag ble prisvinnerne hedret for å ha brukt sine egne erfaringer til å rette søkelyset mot likestillingshindringer i norsk samfunns- og næringsliv.

LO-sekretær Are Tomasgard hedret de tre kvinnene for åpenheten og endringene de har bidratt til å skape, innenfor hver sin arena i arbeidslivet.

– Alle årets dyktige prisvinnere synliggjør at vi fortsatt har et godt stykke igjen før målstreken for reell likestilling er nådd, sa Tomasgard.

LOs likestillingspris deles ut hvert fjerde år og har som formål å løfte fram personer, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter som gjør en særskilt innsats for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Forrige kongress og prisutdeling fant sted i 2017, hvor journalist Kadra Yousuf mottok prisen for sitt arbeid for å øke minoritetskvinners handlingsrom, medbestemmelse og makt.

Tidligere vinnere inkluderer også blant andre Gro Harlem Brundtland, Anne-Cath Vestby og Rosemarie Köhn.

