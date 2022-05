Politiet avslutter saken mot mann som drepte familien og tente på huset

Politiet i Sørøst skriver i en pressemelding at etterforskningen har vist at mannen som bodde i huset, tok livet av sin kone og deres to barn før han tente på boligen og tok sitt eget liv i desember i fjor.

Mannen jobbet som brannbetjent, og politiet slo tidlig fast at han hadde skutt og drept familien. Det viste obduksjonen.

– Dette er en tragisk hendelse som har rammet et lite lokalsamfunn. At de etterlatte har fått et svar på hva som har skjedd, har vært viktig i politiets etterforskning, selv om dette er en tragisk hendelse for de nærmeste og et lite lokalsamfunn, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt.

