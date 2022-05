Mann dømt for voldtekt av stedatter

Dermed blir straffen fra tingretten i fjor sommer stående. Der ble han kjent skyldig for grov voldtekt av barn under 14 år og for å ha gjort seg kjent med overgrepsmateriale på internett.

Flertallet mener at tingrettens straff er riktig. Mindretallet mener at straffen er for streng, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen anket dommen fra tingretten, men møtte ikke til ankeforhandlinger. Dermed ble anken om skyldspørsmålet avvist.

I dommen pekes det på flere straffeskjerpende forhold, særlig at jenta var under ti år da overgrepene skjedde. Retten finner også at han er skyldig i flere overgrep mot stedatteren.

Retten viser også til at mannen oppfordret jentas mor til å gå ut med venner. «Under henvisning til dette legges til grunn at tiltaltes forhold inkluderer et visst element av planlegging eller tilrettelegging», står det i dommen.

Mannen må også betale 275.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

