Korrupsjonstiltalt ordfører møter i retten igjen

– Vi mener tingretten har bedømt bevisene uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen til lagmannsretten, sa Økokrim-sjef Pål Lønseth i november i fjor.

Økokrim er også uenig i tingrettens forståelse av korrupsjonsbestemmelsen.

To uker tidligere hadde Romerike og Glåmdal tingrett frikjent tidligere Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og en lokal forretningsmann for grov korrupsjon.

Tirsdag starter ankesaken i Eidsivating lagmannsrett, der saken skal behandles på nytt. Det er satt av 16 rettsdager.

Overførte 125.000 kroner til ordføreren

Ifølge tiltalen var Thorkildsen som ordfører involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mann hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

I november 2013 overførte forretningsmannen 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren.

Thorkildsen har tidligere drevet to klesbutikker, og pengeoverføringen er knyttet til selskapet som eier disse.

Nektet straffskyld

Thorkildsen har hele tiden hevdet sin uskyld, og nektet straffskyld da saken var oppe i tingretten i fjor.

Hun var lettet etter å ha blitt trodd.

– Denne dommen er en fullstendig frifinnelse. Retten er meget tydelig. Konklusjonen er at det ikke var en bestikkelse, dermed er det heller ikke korrupsjon. Retten sier at betalingen var en del av et helt ordinært forretningsforhold. Retten avviser også at det er sammenheng mellom utbetalingen og vervet som ordfører, sa hennes forsvarer Thomas Skjelbred til NTB etter at hun ble frifunnet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen