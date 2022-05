Carina fant drømmeleiligheten på Facebook, men så ba utleier om noe som fikk henne til å tvile

Flotte tregulv, et stort, moderne kjøkken og en nydelig bakgård med god plass til grilling. Carina Gundersen sitter på PC-en hjemme på Nøtterøy i Vestfold da hun oppdager en leilighet i Oslo som ser perfekt ut for datteren som skal studere.

Bare 5.400 kroner måneden for 62 kvadratmeter i et av byens mest populære strøk. Boligen annonseres på Markedstorget til Facebook, og kontaktperson er en profil som heter Siena.

Den videre kommunikasjonen er av det kronglete slaget.

Sienna ber Gundersen bruke WhatsApp for å kontakte moren, som er den egentlige eieren. Moren oppgir at hun heter Susanne Klug og bor i England.

Klug forteller videre at siden hun bor så langt unna, er det vanskelig å reise til Oslo for å vise fram leiligheten. For enkelthets skyld leier hun ut via det godt kjente, verdensomspennende nettstedet Airbnb. Betalingen skal skje via dem, noe som av utleier beskrives som ekstra trygt.

Man får ikke sett leiligheten før depositum er betalt inn, men dette refunderes umiddelbart om det skulle vise seg at boligen ikke faller i smak, forsikrer hun.

Et siste steg før reservasjon og betaling kan skje, er at Carina Gundersen sender noe som identifiserer henne, som et bilde av pass eller ID-kort. Det ønsker hun ikke å sende, og da blir det helt stille i andre enden.

Undersøkelser FriFagbevegelse har gjort, viser at den aktuelle leiligheten aldri har vært eid av noen som heter Susanne Klug.

Samme erfaring

FriFagbevegelse opplever omtrent det samme når vi tar kontakt om en annen leilighet på St. Hanshaugen i Oslo.

Bildene viser høye vinduer, tak med eksklusiv stukkatur og en koselig balkong mot en rolig bakgård.

Her kan man tilsynelatende gjøre et skikkelig kupp, for den månedlige leien er bare 7200 kroner. I tillegg er leiligheten lekker som få.

At det er et flott sted å bo, det synes også de som faktisk bor der. Det var akkurat de samme bildene de falt for på Finn.no før de kjøpte leiligheten for et halvt år siden.

De aner ingen ting om at boligen nå annonseres for utleie.

– For noen frekkaser, kommenterer en av eierne når hun blir kontaktet av FriFagbevegelse.

De som faktisk bor i leiligheten, kjøpte den for et halvt år siden etter å ha sett blant annet dette bildet på Finn.no. De aner ikke noe om at en som kaller seg Tamara Parker prøver å leie den ut til andre via Facebook. (Skjermdump)

Sendes videre til den såkalte eieren

Uttalelsen fra eieren faller et par uker etter at vi først la merke til annonsen. Vi skrev da til personen som sto som utleier på Facebook og fikk oppgitt e-postadressen til den som skulle være den egentlige eieren; Sabrina Lauenstein, bosatt i den tyske byen Köln.

Sabrina serverer en historie som er til forveksling lik den Gundersen fikk høre fra sin kontakt Susanne Klug: Det er for langt å reise til Oslo, derfor leier hun ut og krever inn penger via en etablert tjeneste, i dette tilfelle Booking.com.

Regelen er den samme: Man betaler depositum før man får sett leiligheten. Med løfte om rask tilbakebetaling hvis den likevel ikke faller i smak.

Slutt på kontakten

Det er tydelig at noe ikke stemmer. Vi forteller kontaktpersonene i Tyskland at vi er skeptisk til å sende penger til henne og ber om at hun identifiserer seg bedre. «Står navnet ditt på en oversikt over eiere i bygget?» spør vi blant annet. Etter dette kommer det ikke noen flere svar fra Sabrina.

Carina Gundersen har også blitt mer og mer i tvil etter hvert som kommunikasjonen har skredet fram. Og da personen i andre enden ber henne sende noe som identifiserer henne, som bilde av pass eller ID-kort, nekter hun. Så blir det helt stille.

Ny profil på samme leilighet

Leiligheten vi viste interesse for på St. Hanshaugen, ligger fortsatt ute på Markedsplassen noen uker senere. Men til en litt høyere pris – og under et helt annet navn: Tamara Parker.

Tamara bor ifølge profil-opplysningene på Facebook i Trondheim og kommer opprinnelig fra Nederland. Går man inn på selgerinformasjon om Tamara Parker, finner man raskt ut at hun har mange utleieobjekter å tilby. Hele fire. De andre ligger i Drammen, Stavanger og Kråkerøy.

Den påståtte utleieren Tamara Parker, har leiligheter for leie over hele landet. Selv hevder hun å bo i Trondheim. (Skjermdump)

Bildene er veldig troverdige, det samme er de korte tekstene følger med. Man får imidlertid begrenset med informasjon fram til man tar kontakt via Messenger.

Andre annonser har bilder som ved nærmere ettersyn ikke kan være tatt i Norge. En ting er at stilen på møbler og annet interiør er veldig «unorsk», men i tillegg er det en type stikkontakter på veggene som man aldri finner her i landet.

Nærmere sjekk gir overraskelser

Sjekker man de oppgitte adressene, kan man også få seg noen overraskelser. I Moss kan man tilsynelatende leie en lekker, svært romslig leilighet. Går man inn på Google view, finner man et slitent gammelt trehus på samme adresse.

En annen annonsert leilighet viser seg å ligge på det som er en ubebygd tomt i Lillehammer.

Og på toppen av det hele: Etter hvert som man sjekker en rekke annonser, finner man ut at de samme bildene går igjen på mange ulike adresser.

Profilen Savannah Robinson tilbyr utleie i ni forskjellige byer, de samme bildene går igjen i alle annonsene. Stilen på møbler og interiør tyder på at bildene ikke er tatt i Norge.

Det tok FriFagbevegelse bare noen timer å finne 20 Facebook-profiler som umulig kan være ekte, og som driver med utleie i Norge. De fleste er opprettet i løpet av det siste året og har mellom ett og fire bilder, som alle er lagt ut samme dag. Selv de personene som oppgir at de bor i Norge, har minimalt med norske kontakter på vennelisten. Som oftest ingen.

Falsk nettside

Vi bestemmer oss for å kontakte nok en utleier for å forhøre oss om en leilighet i Bergen sentrum.

Kvinnen som ifølge egen profil bor i Oslo og jobber i Telenor, ber om at moren må kontaktes via WhatsApp på et tysk telefonnummer.

Etter mye fram og tilbake, gir vi uttrykk for at vi ønsker å leie. Betingelsene er som i de andre tilfellene betaling først, visning etterpå. Nok en gang via tjenesten Airbnb, verdens største formidler av privat korttidsleie.

Vi mottar en lenke til en side som viser seg å være en tro kopi av de offisielle sidene til utleieselskapet, med anbefalinger fra tidligere leietakere og en rekke bilder man kan bla seg gjennom.

Utleieannonse. (Skjermdump)

Bare små detaljer avslører at dette kanskje ikke er ekte, som at anmeldelser fra tidligere leietakere ikke har noen tidsangivelse og at de faste symbolene er ørlite annerledes.

Deretter ledes man over til betalingen, som skal skje ved overføring av penger til en bank i Madrid.

FriFagbevegelse sender neste dag alt av informasjon over til Airbnb. De forteller de aldri har hørt om denne utleieren, og at de aldri tar imot betaling på den måten.

Samme beskjed får Sissel Rasmussen når hun kontakter selskapet hennes «utleier» hevder å bruke; Booking.com.

Leieboerforeningen advarer

Leieboerforeningen uttrykker frustrasjon over at enkelte prøver å ramme folk som er på leting etter å få dekket et så grunnleggende som en bolig.

– De er gjerne i en sårbar situasjon hvor depositumspengene kan være avgjørende for om de kan skaffe seg bolig eller ikke, påpeker foreningens advokat Yngve Gran Andersen.

Han understreker videre at verken booking.com eller Airbnb er seriøse aktører innenfor utleie av husrom til boligformål. Ekspertisen deres ligger på utleie av husrom til ferie- og fritidsbruk.

– Det er derfor et faresignal i seg selv at utleier vil benytte disse aktørene i forbindelse med leie av husrom til boligformål. Enten er det svindel, eller så er det en utleier som ikke har peiling på husleierett, sier Gran Andersen.

Det beste rådet han har til personer leter etter et leieobjekt, er å bruke anerkjente formidlere, for eksempel Finn.no.

– Der kan man også kan finne mer informasjon om utleier, blant annet tilbakemeldinger fra andre. Og hvis man opplever at annonsøren av en bolig oppfører seg merkelig, stol på magefølelsen.

– Retter seg mot uerfarne brukergrupper

Hos Forbrukerrådet hører de jevnlig om forbrukere som fått problemer i leieforhold, men sjelden på bakgrunn av slike annonser, opplyser juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

– Det vil da gjerne handle om at man har leid usett, men har gjort avtalen digitalt og har forhåndsbetalt depositum. Heldigvis er det sjelden det skjer.

Rådgiveren sier at svindlerne typisk retter seg mot uerfarne forbrukergrupper på boligmarkedet, gjerne studenter eller folk som nye i Norge og ikke vet hvordan leiemarkedet fungerer her.

– Det er svært kritikkverdig, så klart, sier Iversen til FriFagbevegelse.

Han oppfordrer alle til å dra på en visning før man leier, eller sende noen man stoler på. Da får man en garanti for at boligen finnes og at bildene er fra rett sted. Klarer man å få treffe utleier eller en representant for utleieren, vil det være et stort pluss.

Thomas Iversen hos Forbrukerrådet peker også på Finn.no som et trygt alternativ.

Opplever få forsøk på svindel

Hos Finn.no, som er den klart største markedsplassen for boliger i Norge, opplyser de til FriFagbevegelse at svindel ikke har vært et utbredt problem.

– Så langt i 2022 har vi hatt to tilfeller av annonser på bolig til leie med noen med uærlige hensikter, sier Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i bedriften.

– Den ene annonsen ble stoppet før den gikk live, da den ble stoppet i vår annonsekontroll. Den andre annonsen var ute på Finn.no i litt under fem timer før den ble stoppet etter tips fra våre årvåkne brukere.

Finn.no benytter seg i stor grad av BankID for å verifisere brukerne av markedsplassen. Dette er i utgangspunktet frivillig, men de ser at rundt 80 prosent av annonsene på nettstedet legges ut av BankID-verifiserte brukere.

– Dersom vi opplever at vi trenger å vite hvem en bruker er, vil vi sette krav til verifisering, sier Gjefsen.

Facebooks svar

Vi har spurt Meta som eier og drifter Facebook, hva de tenker om at nettstedet utnyttes til slik svindel. Regitze Reeh, kommunikasjonssjef for Norden, svarer slik:

– I henhold til retningslinjene våre fjerner vi falske kontoer og innhold som fremmer eller tilrettelegger for svindel når vi blir oppmerksomme på det. Det er vanskelig å bli kvitt problemet helt, da svindlere og kriminelle hele tiden finner nye måter å komme rundt våre regler og retningslinjer, men vi fortsetter å dedikere betydelige ressurser til å takle dette bransjeomfattende problemet.

Firmaet går nå gjennom flere av kontoene FriFagbevegelse har oppdaget, for å sjekke om de er ekte eller ikke.

Saken ble først publisert på FriFagbevegelse.

