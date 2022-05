Senterpartiet sier nei til Fornebubanen

− Kostnadene for Fornebubanen er helt ute av kontroll, og bompengene øker kraftig. Vi kan ikke bruke over 26 milliarder på en dårlig T-baneløsning til Fornebu samtidig som andre nødvendige prosjekter ikke blir prioritert, sier Morten Edvardsen, leder for Senterpartiets bystyregruppe i Oslo, i en pressemelding.

– Vi er ikke mot Fornebubanen, men slik saken står nå kan ikke vi si ja, fortsetter han.

Edvardsen er Sps eneste representant i Oslo bystyre. Om han hadde stemt ja, ville det skapt flertall for Fornebubanen sammen med MDG, Høyre, Venstre og KRF, skriver Aftenposten.

Dersom Arbeiderpartiet, SV og Rødt i likhet med Senterpartiet sier nei, blir det flertall for å stoppe byggingen av Fornebubanen.

