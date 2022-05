Ingen er tjent med oljestrid på LO-kongressen, mener Steinar Krogstad

Oljepolitikk kan i verste fall bli et stort stridstema på kongressen til LO.

For noen uker siden kom det et lite forvarsel på uenighetene. Da sendte Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) inn sine egne høringsuttalelser om Wisting-feltet i Barentshavet. Uttalelsene går i stikk motsatt retning av uttalelsen til LO-sekretariatet som støtter å sette i gang en konsekvensutredning av feltet.

Etter det FriFagbevegelse har grunn til å tro, har det skapt hektisk møtevirksomhet på Folkets Hus.

Krevende spørsmål

Steinar Krogstad er nestleder i Fellesforbundet. Etter alt å dømme blir han valgt til første nestleder i LO på kongressen. Han mener olje-spørsmålet blir blant de mest krevende spørsmålene på kongressen. Samtidig minner han om at det ikke er mulig å se på olje-spørsmålet isolert.

– Det LO-kongressen bør samle seg om, er en politikk som kan bidra til den nødvendige omstillingen, men også at Europa nå mer enn før trenger forutsigbar tilførsel av olje og gass, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Han har registrert at det er ulike synspunkt om dette mellom ulike forbund. Han er imidlertid trygg på at det er en sterk vilje i kongressen og redaksjonskomiteen til å samle seg om handlingsprogram og uttalelser som ivaretar de ulike utfordringer og fremmer realistiske tiltak en kan jobbe videre med.

– Det er slik det fungerer i LO. Det er mange ulike interesser og synspunkter. Til syvende og sist må det likevel føres en helhetlig politikk, påpeker han.

Alt å tjene

Steinar Krogstad mener verken Fellesforbundet eller Fagforbundet – som står på hver sin side i spørsmålet om oljeutvinning – har noe å tjene på en splid.

– Situasjonen vi nå står i med både en energi- og priskrise, gass-situasjonen etter at Russland invaderte Ukraina og selve krigen gjør det viktigere enn noensinne å se at dette er et veldig kompleks tema og hvor det er umulig å isolere det til en innenriks-sak, mener Steinar Krogstad.

Han argumenterer slik:

– Europa har nå et ønske om å gjøre seg uavhengig av Russland i forhold til olje og gass. Samtidig har Tyskland startet en rask omstilling gjennom å stenge atomkraftverk og utbygging av fornybar energi, men er helt avhengig av olje og gass i overgangen. Begge de to eksemplene viser at Europa framover i en enda større grad vil være avhengig av å ha en stabil tilførsel av olje og gass fra Norge.

Problemet er at hvis omstillingen medfører en høyere og uforutsigbar strømpris, er risikoen stor for at du får folk mot deg. Det vil i alle fall ikke gagne omstillingen og klimaet, legger han til.

– Vi kan ikke ture fram som før, eller omstille oss uten alternative energikilder. Samtidig er man avhengig av dagens industri for å kunne skape en fornybar industri, poengterer han, og har stor tro på at det vil ha en bred forståelse i kongressen.

EØS-strid

Steinar Krogstad er blant dem som har trodd vi skulle få en kongress uten noen stor EØS-strid. Det har tre årsaker: Regjeringen leverer gode tiltak innen arbeidslivsområdet, EU-utredningen har startet og Putins angrep på Ukraina.

Det håpet kan se vanskelig ut før kongressen starter, takket være en tidligere LO-leder og tidligere sentrale folk i LO. Tirsdag ble det kjent at «Industriaksjonen» starter en alternativ Energikommisjon med tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla som leder. Industriaksjonen har som kjent lenge kjempet mot utenlandskabler og EUs energidirektiver. Aksjonen krever oppsigelse eller reforhandling av flere EU-avtaler.

