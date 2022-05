Regjeringen ser på alternativer til pass på reise

– Vi går etter helt utradisjonelle metoder på å legitimere seg på. Vi forsøker nå å få med oss andre land på å la nordmenn legitimere seg med annen id enn pass. Det spiller ingen rolle hva vi i Norge bestemmer, dersom landene folk skal reise til ikke godkjenner det. Det er fortsatt usikkert hvorvidt dette vil gå, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2.

Helt siden mars i år har politiet vært tydelig på at selskapet de har hyret inn til å lage norske pass, har leveringsproblemer på grunn av råvaremangel. Da sto mellom 300.000 og 400.000 nordmenn uten pass.

Justisministeren forklarer til TV 2 at de også jobber opp mot produsenten for å få fortgang i produksjonen, men at råvaremangelen gjør det krevende.

På spørsmål om det kan være aktuelt å forlenge passene som allerede er gått ut, svarer Mehl følgende:

– Vi vil komme tilbake straks vi vet hva som er mulig å få til, sier Mehl.

Passmangelen har både ført til stor rift om timene for å for fornye pass, men også lang leveringstid når passet er bestilt. Enkelte steder har det også vært lange køer for å hente passet når det er ferdig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen