Politistudentene ber om mer skytetrening

– Trusselnivået i samfunnet og kriminalitetsutviklingen har endret seg de siste årene. Bare i 2021 skjedde det mange alvorlige hendelser. Det viser tydelig at behovet for bevæpning i politiet er større nå enn det har vært tidligere. Da bør også utdanningen samsvare med utviklingen i tjenesten. Når de som tar politiutdanningen, uttrykker ønske om mer trening med våpen, bør man ta det på alvor, sier Josefine Bjørshol Roksvaag, leder for Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene til Politiforum.

En opptelling PF Politistudentene har gjort, viste at de gjennom studieløpet hadde ni dager skytetrening med pistol, og to og en halv dag skytetrening med MP5.

Politistudentene ber om at det tilrettelegges for mer øving i både undervisningen og på fritiden.

Seksjonsleder Eirik Rosø for Operativ seksjon ved Politihøgskolen sier at han forstår studentenes ønske, men at utdanningen slik den er i dag, gir studentene den nødvendige kompetansen.

