SV og organisasjoner mobiliserte mot regjeringen: «Hands off bistandsbudsjettet!»

– Vi har startet forhandlingene, vi har gått inn i dem med andre inndekkinger. Vi har lagt forslag på bordet om andre måter å betale for de ukrainske flyktningene på, slik at vi ikke sender den regningen til verdens fattige, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

Mandag denne uka startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringspartiene og deres fortrukne budsjettpartner SV. Ett av de viktigste signalene fra SV på forhånd var at de er helt imot regjeringens forslag om å ta nærmere 4 milliarder fra bistandsbudsjettet for å finansiere mottak av Ukraina-flyktninger i Norge. Dette ville de stoppe. Dette kravet står SV fortsatt fast på, noen dager inn i den første uka med forhandlinger.

– Vi må fordele på en bedre måte. Det er flere ting man kan kutte ned på for å få en annen retning på budsjettet. Vi trenger et solidarisk budsjett som tar både forskjellene og utslippene ned. Vi må forhandle helt til en annen retning er på plass, hvis vi skal være med på dette her, sier Bergstø om budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp.

«Hands off»

Onsdag morgen holdt Bergstø appell foran Stortinget til representanter for i alt 46 organisasjoner fra det vi kan kalle Bistands-Norge. De hadde kalt fellesarrangementet sitt «Ikke send regningen til verdens fattige!». Flyktninghjelpen, Redd Barna, Amnesty og en rekke andre humanitære og frivillige organisasjoner mobiliserte i et forsøk på stoppe regjeringens foreslåtte kutt i bistandsbudsjettet. «Hands off bistandsbudsjettet!» sto det på noen av plakatene, og: «Bare en dag med penger fra olje og gass – nok til et helt år med flyktninger». Også KrFs Dag Inge Ulstein og MDGs Lan Marie Berg deltok på arrangementet.

– Verden befinner seg i en veldig alvorlig situasjon, sier Bergstø etter sin appell til de fremmøtte.

– Etter to år med en pandemi der forskjellene har økt, med økte matvare- og råvarepriser er det de som har minst som kjenner mest på det. Sultkatastrofer truer og menneskerettigheter er under press. I en slik situasjon kan man ikke svikte fellesskapet, mener hun.

– Krigsprofitør

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland gjentar sin protest fra tidligere i vår mot bistandskuttet, vel vitende om at det er akkurat nå dette spørsmålet avgjøres inne i forhandlingsrommet på Stortinget:

– Jeg er her i dag fordi jeg ikke vil at Norge skal framstå som en krigsprofitør, men snarere en som står for internasjonal solidaritet med alle de som nå rammes av Ukraina-krigen, sier Egeland til Dagsavisen.

– Norge som tjener tusen milliarder kroner på olje- og gass-prisøkningen, skal krafse til seg fire milliarder fra barns utdanning, vaksiner, menneskerettigheter, Afrika og Afghanistan – det opprører oss, og dette må vi slåss mot. Jeg tror ikke de har forstått hvor ødeleggende dette er for Norges renommé og for de organisasjonene som blir kuttet. Norske organisasjoner er samstemte mot dette, selv om mange av oss blir skånet, påpeker han.

Også Gunvor Knag Fylkesnes, som er direktør for politikk og samfunn i Redd Barna, var klar i sin tale etter mobiliseringen foran Stortinget.

– Vi er her for å vise hvilke konsekvenser dette kuttet i bistandsbudsjettet får, og at det spesielt rammer barna. Vi vet at det får konsekvenser for millioner av barn som ikke får sin rett til utdanning. Det er mange som ikke får seksualundervisning, og det blir kutt i arbeid mot vold mot kvinner og for menneskerettigheter. Det er i det hele tatt snakk om mange mennesker som blir direkte rammet av disse kuttene, sier Fylkesnes til Dagsavisen.

– Dette kan få katastrofale følger, og vi ber Stortinget om å reversere de foreslåtte kuttene. Bistandsdefinisjonen tillater riktignok at man ta penger fra bistandsbudsjettet for å bruke det på flyktningtiltak i Norge. Men selv om det er innenfor definisjonen, er det ikke etisk riktig å gjøre det – særlig ikke i den alvorlige situasjonen verden er i nå. Å ta fire milliarder fra bistandsbudsjettet akkurat nå, kunne rett og slett ikke kommet på et verre tidspunkt, mener hun.

