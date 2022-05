Politidirektoratet mangler full oversikt over varslersaker

Stavanger Aftenblad har bedt Politidirektoratet (Pod) om innsyn i tall og statistikk om varslingssaker for de siste fem årene. Svaret avdekker at Pod mangler en helhetlig oversikt over varslingssaker i Politi-Norge, skriver avisen.

– Det viser at varsling ikke har stor oppmerksomhet i politietaten, sier Sveinung Stensland, Høyres justispolitiske talsmann på Stortinget.

Ifølge avisen mangler direktoratet blant annet detaljert statistikk om varslingssaker fordelt på politidistrikt eller særorgan, hvilke saker politiansatte varsler mest eller minst om, hvor mange varslersaker det er påvist kritikkverdige forhold i, og hvor mange av varslene som er rettet mot ledere eller politimestre.

Det viser seg også at Pod ikke har fått laget årsrapporter om varslingssaker de to siste årene.

– Dette viser at Pod ikke har kontroll på varslersakene i Politi-Norge. Hvordan kan man da forvente at politidistriktene har kontroll? Vi mener det trengs en full gjennomgang av den nasjonale varslingsordningen, sier Per Anders Røsjorde og Alf Magne Nystrøm, henholdsvis hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i Sørvest politidistrikt.

Den nåværende varslingsordningen for Politi-Norge har eksistert siden 2015. Den har aldri vært evaluert, men direktoratet opplyser til avisen at de skal gå i gang med en slik evaluering.

