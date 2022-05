LO-forslag om skjerpet Israel-boikott

Ifølge Vårt Land lyder et forslag fra LO-sekretariatet, som består av organisasjonens øverste ledelsen, blant annet som følger:

«LO vil jobbe for en vid våpenembargo mot Israel, for en boikott av handel med varer og tjenester fra ulovlige bosetninger og for en boikott av kulturaktiviteter, sportsaktiviteter og akademiske aktiviteter som tjener okkupasjonsmakten.»

Uttalelsen omfatter også et punkt om at det ikke blir varig fred «med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid», og LO-ledelsen ønsker at Norge skal jobbe for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser skal straffeforfølges.

Forslaget skal behandles under LO-kongressen i Oslo fra 30. mai til 3. juni.

Himanshu Gulati (Frp) er leder for Israels venner på Stortinget og omtaler uttalelsen som useriøs.

– Her stempler man Midtøstens eneste reelle demokrati som en apartheidstat og dikterer en løsning som kun tar hensyn til én side, sier han.

Apartheid kommer fra afrikaans «atskilthet» og var navnet på den ideologien, lovverket og politikken som Nasjonalistpartiet benyttet i Sør-Afrika etter 1948, ifølge Store norske leksikon.

