FHI-forskning om miljøgifter trekkes fram av Unicef

Forskningen brukes i en Unicef-rapport om miljøfaktorer som er viktige for helsa og livskvaliteten til barn i 39 høyinntektsland, deriblant Norge, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Funnene fra prosjektet NeuroTox viser at en rekke miljøgifter som gravide blir utsatt for daglig gjennom mat, vann, luft og forbrukerprodukter kan øke risikoen for reduserte kognitive evner, ADHD og autisme.

– At UNICEF er opptatt av forskningen og funnene våre, viser at miljøgifter i svangerskapet er relevant for helsa til barn verden rundt, og at det er stort behov for denne forskningen, sier FHI-forsker Gro Dehli Villanger.

– Rapporten viser tydelig at miljøgifter er et problem i hele verden – og Norge er intet unntak. Derfor er denne rapporten viktig, og det er flott at den norske forskningen har fått en viktig plass, seier fagsjef for global helse Kyrre Lind i Unicef Norge.

