Oljeministeren vil sørge for mer åpenhet om klimarisiko

– Vi er opptatt av åpenhet. Derfor har vi bestemt at de utbyggingssøknadene som departementet behandler, og som jeg har ansvar for å godkjenne, der skal vi redegjøre for beregninger av forbrenningsutslipp på departementets sider, sier Aasland til VG.

Departementet hans begynte å beregne klimaeffekt av olje- og gassprosjekter høsten 2021, men vurderingene har ikke vært tilgjengelige for offentligheten.

Det er ventet en rekke søknader om olje- og gassprosjekter før nyttår på grunn av oljeskattepakken Stortinget har vedtatt. De fleste av dem skal behandles av Aaslands departement.

– Da lager vi en kort redegjørelse for hva forbrenningsutslippene medfører, sånn at folk er opplyst om det, hvis de har interesse av å se det. Men det er viktig for meg å understreke, at det er faktisk Stortinget som bestemmer aktiviteten i norsk olje- og gassutvikling, sier Aasland.

