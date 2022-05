Landets første brukerstyrte hus for rusavhengige opprettes i Bergen

– Det finnes andre steder med brukerinvolvering, men her er det brukerne som har eierforholdet, som skal utvikle dette underveis og selv definere hva det skal være, sier regionsleder Espen Aas i A-larm Vestland til Bergens Tidende.

Foreningen Human Narkotikapolitikk, proLAR Nett og A-larm har dannet et felles ideelt selskap for å etablere og drifte «Huset».

Huset vil være åpent for alle, men målgruppa er personer i aktiv rus og under rehabilitering. Det er lagt opp til at huset skal være en sosial møteplass hvor en kan få et måltid og en kopp kaffe, og det blir opp til brukerne og de involverte organisasjonene å bestemme nøyaktig hvordan konseptet skal utvikles.

Byrådet i Bergen støtter prosjektet med halvannen million kroner.

– Vi ble enige om at dette var noe vi ønsket å støtte. Vi har sterke organisasjoner for brukere og pårørende i Bergen og har troen på dette tilbudet, sier sosialbyråd Ruth Grung (Ap).

