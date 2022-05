Trygve Slagsvold Vedum har innført en regel om at ingen stortingsrepresentanter i Senterpartiet får snakke med ansatte i PR-bransjen, skriver Klassekampen. Vedum sier til avisa at han vil at folk skal oppleve det som en ulempe å bruke PR-bransjen hvis man for eksempel vil ha kontakt med finansministeren, og at han vil svekke PR-byråenes markedsverdi.

Margrethe Geelmuyden, partner og seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese, reagerer på Vedums utspill.

– Det er leit at han ikke stoler på sine egne folkevalgte. Norske politikere, og der tror jeg vi er enige alle sammen, har stor integritet, og kan selv vurdere om telefonene de får er nyttige eller ikke. Og jeg synes nok at Vedum burde ha tillit til stortingsrepresentanter i sitt eget parti hvis han virkelig er opptatt av folkestyre, sier Geelmuyden til Dagsavisen.

– Jeg forstår ikke hva Vedum er så redd for.

Margrethe Geelmuyden, partner og seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese. (Privat)

Geelmuyden mener oppfatningen av at PR-bransjen har mye makt, er fullstendig feil.

– Har den virkelig ikke det, da?

– Nei. Vi har kunnskap, men vi har ikke makt. De store maktfaktorene er jo de store organisasjonene: LO, NHO, Norges Bondelag, Norsk Industri, Norsk olje og gass og så videre. De har et helt korps av lobbyister ansatt hos seg – de organisasjonene har mye makt. Men at PR-byråer har makt, er en vrangforestilling.

– Det er uhyre sjelden at vi i Geelmuyden Kiese tar direkte kontakt med stortingsrepresentanter for å fremme en sak på vegne av en kunde. Det vi gjør, er å hjelpe kunder – store og små – med hvordan de skal fremme sine saker inn i demokratiske prosesser. Det er jo en fordel for alle at mest mulig informasjon er på bordet når man skal ta politiske beslutninger, sier Geelmuyden.

[ Russland etter Putin: – De må gjennom en «renselsesprosess» ]

Politiske og byråkratiske prosesser

– Trenger kundene deres egentlig PR-byråer for å fremme sin sak med de faktaene som er nødvendig?

– Politikere har dårlig tid. Det er fint for en politiker å få konsis og relevant informasjon, sånn at man slipper å lete seg fram til det som er viktig i en sak. Det et kommunikasjonsbyrå kan hjelpe til med, er å finne fram til det som er viktig i saken, og hvordan man bør legge det fram på en lett begripelig måte.

– Det er en stor fordel for demokratiet at relevant og dokumenterbar informasjon er tilgjengelig for politikere, og jeg har – kanskje i motsetning til Vedum – høy tillit til norske stortingsrepresentanters vurderingsevne.

Finansminister og Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Folk flest vet heller ikke hvordan man skal forholde seg til politiske og byråkratiske prosesser, mener Geelmuyden.

– Jeg er selv politiker i en bydel i Oslo (sitter i bydelsutvalget i Ullern for Venstre, red.anm.), og vet at folk synes det er kjempevanskelig å forstå disse prosessene, det er dessverre en svakhet i systemet vårt.

[ Ekspert: – Redselen for USA har økt betraktelig ]

Konspirasjonsteori

Dette er ikke første gang Vedum går i strupen på PR-bransjen. Høsten 2021 sa han at regjeringens nye politikk var å nekte statlige etater å bruke PR-byråer.

– Er Trygve Slagsvold Vedum blitt PR-bransjens erke-nemesis?

– Nei, dette har jo ingen betydning. Vi får støtt og stadig forespørsler fra offentlige etater og selskaper, om vi kan sende inn tilbud på kommunikasjonshjelp. Men vi har få kunder i det offentlige, så hans forbud har ingenting å si for oss, for å være helt ærlig.

Geelmuyden mener Vedum bygger opp under en konspirasjonsteori, gjennom sine jevnlige utspill mot PR-bransjen, der han – etter hennes mening – tillegger den en innflytelse den ikke har.

– Landets nest mektigste person bør ikke spre konspirasjonsteorier, mistillit og absurde fiendebilder. Det er så merkelig. Jeg skjønner ikke hva han ønsker å oppnå, annet enn kanskje å stige på meningsmålingene, sier Geelmuyden.

[ Camara Lundestad Joof: – Jeg begynte å ha en rekke erotiske Putin-drømmer (+) ]

Vedum: – Vi representerer ulike interesser

Trygve Slagsvold Vedum er forelagt kritikken fra Geelmuyden. Han mener sistnevntes uttalelser er et uttrykk for at de to er politisk uenige og representerer ulike interesser.

– Geelmuyden Kiese solgte seg i sin tid inn med slagordet «vi flytter makt» med et bilde av Stortinget på hodet. Jeg mener at Geelmuyden Kiese og de andre PR-byråene skal ha mindre makt. I fjor høst gikk vi gjennom etatene i Staten som hadde brukt mest penger på informasjonsarbeid, og kutta 60 millioner kroner. Vi vil ikke at underliggende etater skal bruke penger på denne typen arbeid med mindre det er gode grunner til det, sier Vedum til Dagsavisen.

– Og så ønsker ikke vi mer amerikanske tilstander i norsk politikk. I Washington er PR- og lobbyvirksomhet en enorm bransje. Vi ønsker ikke en pengestyrt norsk offentlig debatt, legger han til.

Dette mener jeg uansett hvordan dag til dag-målingene går. — Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder og finansminister

Vedum viser til at alle underliggende statlige etater har fått styringsbrev om å bruke PR-byråer minst mulig.

– Det har vært enorm vekst i PR- og lobbyorganisasjoner de siste 10-15 årene, og det ønsker jeg å snu.

– Det er mange flinke folk i bransjen, det er ikke noe gærent med dem, det er bare utviklingen jeg ikke ønsker, understreker han.

[ «Alt tyder på at vi står foran en av de største rettsskandalene i norsk historie» ]

PR og politikk

Vedum har tidligere uttalt seg svært kritisk til svingdøren mellom PR og politikk, og står ved at partiet ikke skal rekruttere noen direkte fra PR-bransjen.

– Hvis unge talenter i partiet begynner i PR-bransjen, har man valgt seg bort fra politikken så lenge jeg er partileder. Vi ønsker ikke at det skal være et slags segment av folk som veksler mellom PR og politikk. Selvfølgelig kan man komme tilbake igjen, men da må man engasjere seg i lokallag, kommunestyre eller fylkesparti. Det skal lønne seg å ha tillitsmannsbakgrunnen.

– Geelmuyden mener du overdriver hvor mye makt PR-byråene egentlig har. Gjør du det?

– Jeg mener jo at de selv overdriver hvor mye makt de har, og at det er sløsing å bruke penger på dem for å påvirke meg, for eksempel.

– Geelmuyden mener du ikke bør spre «konspirasjonsteorier, mistillit og absurde fiendebilder». Hva sier du til det?

– Det er ikke noe verre enn at jeg mener det er dårlig for det norske folkestyret hvis mer og mer penger går til PR, politikk og påvirkning.

– Av rare eksempler jeg har opplevd selv, er da flere fylker leide inn PR-byråer for å legge fram sitt veiprosjekt. Og til slutt – om du drar det litt langt – hvis fylke etter fylke gjør det, og alle bruker PR-byråer, så blir det ikke noe mer vei av det. Det blir bare dyrere. Da er det bedre at de ringer en stortingsrepresentant fra fylket sitt for å få fram verdien av sitt prosjekt, sier Vedum.

– Skyldes det siste utfallet mot PR-bransjen et ønske om å få sårt tiltrengt positiv PR (!), og et håp om å stige på målingene?

– Dette mener jeg uansett hvordan dag til dag-målingene går. Det handler om at folkestyret skal være preget av folk, og ikke at de som har mest penger skal få de største mulighetene. Dette gikk jeg til valg på, og det gjennomfører vi, sier Vedum.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen