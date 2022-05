FHI: Haster for dem som vil ha gratis vaksine mot lungesykdom

– Vi vet at pneumokokkvaksine gir eldre og personer med underliggende sykdom god beskyttelse mot alvorlig pneumokokksykdom, men det er altfor få som tar vaksinen. Det bekymrer oss. De som anbefales å ta vaksinen bør benytte seg av tilbudet, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI i en pressemelding.

FHI bestilte tidligere under pandemien mange doser av pneumokokk-vaksinen Pneumovax. For å hindre at doser må kasseres er det bestemt at 52.000 doser gis ut gratis, men de må settes innen 16. juni.

Pneumokokk-bakterien kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. Den kan også gi alvorlig sykdom som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelses.

