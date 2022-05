Én av fire har beredskapslager hjemme

– Det er selvfølgelig ikke nok, det bør være så høyt som mulig. Vi oppfordrer alle husstander til å være forberedt på å klare seg i tre dager, sier Agnar Christensen, kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Nationen.

Tallene er hentet fra en undersøkelse InFact har gjort for avisen. Christensen sier Nationens undersøkelse til en viss grad samsvarer med tallene som ligger til grunn for arbeidet med egenberedskap i år, men en av forskjellene er at tallene DSB bruker ble hentet inn før Russland invaderte Ukraina.

– Vi har opplevd en veldig stor pågang under krigen, sier Christensen.

[ – Jeg ble sammenlignet med amerikanske dommedagspreppere. Men jeg fulgte jo bare myndighetenes råd om beredskap ]

Han forteller at hovedutfordringen ved en krise er at husstander ikke har nok vann til å klare seg i tre dager. DSB anbefaler derfor at hver husstand har ni liter vann per person i tilfelle det blir nødvendig.

