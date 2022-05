Skredområdet i Gjerdrum blir til park

Det ble avgjort i et møte i kommunen i forrige uke. Ifølge ordføreren vil parken bli et sted med en spesiell historie hvor folk kan samles.

– Området ligger tett på Ask sentrum. Derfor må vi prøve å finne en god kombinasjon hvor man kan reflektere over det alvorlige som har skjedd, men også markere at livet går videre. Det skal være meningsfullt for de som bor der, å oppholde seg der, sier ordfører Anders Østensen til NRK.

De første skissene er allerede klare, og prosjektet går nå over i forprosjektfasen, skriver kanalen. Målet er at parken skal stå ferdig om cirka ett eller to år, opplyser ordføreren.

Det var 30. desember i 2020 at leirskredet ved Tistilbekken på Ask kostet ti personer og et ufødt barn livet. I etterkant kom det fram at det hadde vært flere bekymringsmeldinger og varsler i 13 år før leirskredet.

Politiet har siktet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging, men kommunen nekter for å ha gjort noe galt og krever at saken henlegges.

