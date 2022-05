Roald Amundsen 150 år: Feires med dagbok-utgivelse og en digital Amundsen

Denne helgen gjenåpnet Roald Amundsens hjem i Nordre Follo etter to år med pandemi. Sveitservillaen som i dag er et museum, står nærmest urørt slik den så ut da Amundsen forsvant i 1928.

– Det er gøy å endelig kunne åpne igjen, det er lenge siden vi kunne holde åpent for publikum, sier fagkonsulent Anders Bache ved Roald Amundsens hjem til NTB.

Åpningen skjer akkurat i tide til å feire polarheltens 150-årsjubileum. Under pandemien lanserte museet en digital versjon av Amundsen-boligen, hvor hver krik og krok ble 3D-skannet. I jubileumsåret har museet en rekke nye godbiter på lager.

Blant annet gjenoppstår polfareren «i levende live», riktignok i form av en digital versjon av seg selv.

– I samarbeid med en av verdens beste 3D-animatører gjenskaper vi Amundsen digitalt, slik at man kan ha en samtale med ham. Lignende ting er for eksempel gjort med Einstein. Vi håper prosjektet blir klart til jubileumsdatoen 16. juli, sier Bache.

I et annet større digitalprosjekt, som først blir lansert om noen år, vil publikum selv få muligheten til å bli med Amundsen på polarekspedisjoner via VR-teknologi.

Dagbok utgis for første gang

Det er 111 år siden Amundsen ble den første til å nå Sydpolen, bragden som kanskje troner helt øverst over alle hans mange ekspedisjoner til verdens ytterpunkter.

Amundsen skrev dagbøker fra ekspedisjonene sine, som ble utgitt i bokform. Men i en privat dagbok fra 1925 skildrer han sitt forhold til sin store kjærlighet – den gifte kvinnen Kiss Bennett. I 50 år lå dagboken gjemt og klausulert for offentligheten, før den ble åpnet i Nasjonalbibliotekets arkiver i 1990.

I sommer blir dagboken utgitt i bokform for aller første gang i et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Follo museum.

Mens den suksessrike eventyreren turnerte hyppig verden rundt for å fortelle om sine polare bragder, skjermet han privatlivet sitt svært godt. Denne dagboken gir derfor et unikt innblikk i polfarerens følelsesliv, forklarer Bache.

– Her møter vi en Amundsen i 50-årene som både er glad, sjalu og full av savn og følelser. Det er en historie som gjør ham mer menneskelig, sier han.

Stiller ut nye gjenstander

150-årsjubileet markeres også med en rekke andre begivenheter. Posten lanserte tidligere i år to nye frimerker med portretter av Roald Amundsen i anledning jubileumsåret. Det er også planlagt å avduke en byste av Amundsen i Kolbotn, administrasjonssenteret i Nordre Follo – det som i dag ville vært Amundsens hjemkommune.

I sommer skal Amundsen-museet holde åpent lenger enn normalt, holde en rekke arrangementer og stille ut gjenstander og fotografier som aldri tidligere er vist fram.

Selve 150-årsdagen 16. juli markerer museet med bursdagskake, foredrag og bakgårdsfest, hvor det vil bli servert en drink basert på en gammel drinkoppskrift som nylig ble funnet i en av skuffene i Amundsen-huset.

– Det er en blanding av sherry, sukker, sprit og vann, så det blir bra, ler Bache.

Stadig nye oppdagelser

Verdenskartene hadde fremdeles en del hvite flekker i Amundsens tid. I likhet med de gamle verdenskartene er det også mye som ennå er ukjent rundt Amundsens liv og virke.

Slutten på polfarerens liv er fremdeles en gåte for historikerne. I juni 1928 meldte den da 55 år gamle Amundsen seg til å bidra under en leteaksjon etter sin italienske rival, Umberto Nobile, som hadde forsvunnet på en ekspedisjon til Nordpolen.

Amundsens fly tok av fra Tromsø 18. juni, og det skal ha forsvunnet i nærheten av Bjørnøya sør for Svalbard. Verken flyet eller Amundsen ble noensinne funnet.

Selv nær hundre år senere oppdages det stadig nye gjenstander i kriker og kroker av Amundsens gamle hus, forklarer Bache.

– Senest denne uka fant vi en tøypose fra sydpolekspedisjonen som vi ikke har sett før. Vi finner iblant brev, vi finner ting mellom sofaputer. Det er som å pusle et puslespill uten hjørnebrikker, et puslespill som stadig blir større, sier Bache.

Fakta om Roald Amundsen:

* Født i Borge utenfor Fredrikstad 16. juli 1872 før familien flyttet til Oslo, hvor han vokste opp.

* I 1906 ble han med skipet Gjøa den første til å seile helt gjennom Nordvestpassasjen, den beryktede sjøveien mellom Atlanterhavet og Stillehavet som går over Canada.

* 14. desember 1911 ble han den første til å nå Sydpolen, mens den britiske rivalen Robert F. Scott og hans mannskap døde i forsøket på det som ble et kappløp mellom de to for å nå polpunktet.

* Seilte gjennom Nordøstpassasjen over Russland med polarskipet Maud fra 1918-1920.

* Fløy over Nordpolen med luftskipet Norge i 1926.

* Forsvant sporløst 18. juni 1928 nær Bjørnøya sør for Svalbard i flyet Latham da han deltok i en leteaksjon etter sin italienske rival Umberto Nobile.

* De siste 20 årene av hans liv bodde han i en sveitservilla like ved sjøen på Svartskog i Nordre Follo. Huset er i dag et museum og står nærmest urørt slik han forlot det i 1928.

