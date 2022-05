Politiet opplyste om ulykken på Sørsivegen i Grong klokken 15.15.

– To biler involvert, front mot front. Nødetater på vei til stedet, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Øystein Volden sier til NTB at en luftambulanse er på vei, og at det ser alvorlig ut, men at han foreløpig ikke vet mer om ulykken eller omfang.

Ifølge Adresseavisen skjedde ulykken på fylkesvei 7040, midt mellom Grong og Namsos.

