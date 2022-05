FHI-overlege om apekopper i Oslo: – Ingen fare for befolkningen

– Dette er lite smittsomt, og det gir nesten aldri epidemier blant mennesker, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, til Avisa Oslo.

Lørdag kveld ble det kjent at det er startet smittesporing etter at en person som besøkte Oslo i mai, har fått påvist apekopper. Oslo kommune bekrefter til TV 2 at de har funnet indirekte nærkontakter

Til avisen sier Aavitsland at viruset smitter ved nærkontakt, altså at man kommer borti blemmene, og de sprekker. Man kan ikke bli smittet på trikken eller på kino – og overlegen beroliger alle som skulle frykte at vi står overfor en ny pandemi.

– Det smitter såpass dårlig, noe som betyr at det ikke ligger til rette for en pandemi, sier han og legger til:

– Det er ingen fare for befolkningen i Oslo.

Viruset gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig. Vanligvis blir pasienten frisk etter to til fire uker.

Apekopper er påvist i flere europeiske land, som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland, Italia, Portugal, Spania og Sverige, samt i USA, Canada og Australia.

