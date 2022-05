14 ukrainske flyktninger fra Moldova landet på Gardermoen

I alt 14 ukrainske flyktninger satt på flyet fra Moldova, som er 24 færre enn UDI forventet tidligere denne måneden.

– De var jo i utgangspunktet i trygghet i Moldova, så de ønsker i mindre grad enn før å dra lenger vekk, sier Wenche Fone, direktør for beskyttelse i UDI, til NRK.

Hun sier mange har mann og far bare noen mil unna, og at flere allerede har reist tilbake til Ukraina for å prøve å bygge opp landet.

I mars sa regjeringen at Norge ville hente 2.500 ukrainere som har flyktet til Moldova. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa da at Moldova hadde bedt om hjelp for å håndtere flyktningstrømmen, og at Norge ville stille opp.

UDI opplyser at de vil fortsette arbeidet med å få til flere flytransporter med flyktninger ut av Moldova.

