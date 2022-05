Regjeringen ber bedrifter donere mer digitalt utstyr til Ukraina

Så langt har sju selskaper og én kommune donert flere hundre kilo med data- og telekomutstyr til Ukraina.

– Dette er et viktig bidrag for å opprettholde digital kommunikasjon i områder som er hardt rammet av krigen, slik at familie og venner kan nås og gjøres rede for, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding fredag.

Kommunal- og distriktsdepartementet startet innsamlingen i slutten av mars, i samarbeid med EU. Så langt er det donert blant annet smarttelefoner, datamaskiner og servere.

– Vi får mye politisk støtte og solidaritet fra alle verdenshjørner. Det er ekstremt viktig, men for at vi skal seire i denne krigen – for våre felles verdier og vår sivilisasjon – så trenger vi også praktisk støtte, sier Ukrainas ambassadør til Norge Vjatsjeslav Jatsiuk til VG, og kategoriserer det donerte utstyret som «kritisk».

Nå ber Jatsiuk og regjeringen flere komme på banen med donasjoner:

– Vi håper enda flere vil bidra. Det er svært viktig at utstyret som doneres fungerer, er fulladet og kan tas raskt i bruk, sier Gjelsvik.

Ødeleggelser i Byshiv Den ukrainske byen Byshiv har blitt lagt i ruiner etter den russiske krigføringen.

