Rådhuset i Bergen pusset opp for 500 millioner - bystyret vet ikke om de vil flytte inn

Nå vurderer bystyrepolitikerne å nekte å bli med på flyttelasset, skriver Bergens Tidende. I rådhuset er det nemlig lagt opp til åpne kontorlandskap, istedenfor separate kontor.

– Man risikerer å havne i samme rom som partier man er sterkt uenige med, sier sier gruppeleder i SV, Mikkel Grüner.

– Vi tenker vi kan ta i bruk den historiske bygningsmassen i rådhuskvartalet i stedet. Det finnes også prinsipielle parlamentariske grunner til at byrådet og bystyrets organ bør holdes hver for seg, sier Grüner, som får støtte fra Høyre:

– At Høyre og SV skal jobbe i samme lokaler, er litt i overkant, sier gruppeleder Harald Victor Hove (H), som også sier nei til å flytte inn i rådhuset.

Bakgrunnen for at kommunen har gått inn for åpent kontorlandskap er arealeffektivitet, energieffektivitet og lavere utslipp og kostnader. Det eneste opposisjonspartiet som så langt sier klart ja til å flytte inn er Rødt.

– Personlig er jeg ikke spesielt glad i åpne kontorlandskap, men når vi oppretter nye kommunale arbeidsplasser så er de i åpne kontorlandskap. Jeg mener vi bør ha samme arbeidsforhold som våre ansatte, sier Rødts Mailiss Solheim-Åkerblom.

