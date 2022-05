Brannforbundet krever bedre opplæring etter knivhendelsen i Nore

Fra politiet fikk melding om knivhendelsen i Nore klokken 08.47 til de var på stedet, hadde brannmannskaper håndtert mannen som gikk til angrep i 34 minutter.

Det hører ikke til sjeldenhetene at brannvesenet må gjøre politiets jobb, og nå krever Brannforbundet opplæring i hvordan de skal håndtere slike situasjoner, skriver TV 2.

Forbundsleder Trond Busterud mener blant annet at opplæringen av brannfolk til å ta seg av såkalte PLIVO-hendelser er for tilfeldig og for dårlig rundt i landet. Han er spesielt opptatt av at brannfolkene får ordentlig opplæring i hva som er nødvendig maktbruk i forskjellige situasjoner.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at regjeringen allerede har varslet at de ønsker å gå gjennom brannvesenet, i tillegg til politiberedskapen.

– Det har skjedd mye utvikling siden forrige gjennomgang av brannvesenet. De har fått større ansvar, og vi må sørge for at de har det trygt på jobb og gjør de oppgavene som de er trent for, sier Mehl.

Politiets innstatsleder Tom Richard Jansen snakker med pressen.

