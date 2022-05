Ble skutt med pil i Kongsberg – leder etterforskningen i Nore

Mandag skal politimannen Rigoberto Villarroel innta vitneboksen i saken mot Espen Andersen Bråthen etter Kongsberg-angrepet.

Men bare dager før han skal forklare seg i Buskerud tingrett i Hokksund, måtte politimannen rykke ut til knivhendelsen i Nore i Nore og Uvdal kommune, skriver Aftenposten.

Villarroel skal lede etterforskningen, der tre personer ble skadd, en av dem – gjerningsmannens kone – ble kritisk skadd.

Til avisen sier han at han bare uker etter Kongsberg-hendelsen var på sitt første åsted og gjennomførte avhør.

– Det plager meg ikke, det er dette jeg jobber med, sier han til Aftenposten.

Før han inntar vitneboksen mandag får han ikke noe tid til å forberede seg til det.

– Det trenger jeg ikke. Jeg vet hva jeg har gjort, sier han.

I Kongsberg-saken er Bråthen tiltalt for å ha drept fem personer og for å ha forsøkt å drepe elleve mennesker 13. oktober i fjor. Et av drapsforsøkene var på Villarroel, som ble skutt i ryggen da han tilfeldigvis var i den lokale butikken der Bråthen skjøt med pil og bue.

