Småbrukarlaget godkjenner jordbruksavtalen

I et vedtak skriver organisasjonen at forhandlingsutvalget gikk ut over både etablert praksis og mandatet sitt ved å skrive under på avtalen før styret hadde godkjent denne.

Forhandlingsutvalget besto av leder Kjersti Hoff og politisk nestleder Eli Berge Ness. De fikk flertall i styret for å gå inn i sluttforhandlinger, noe som ble tolket som en fullmakt til å gå inn for en avtale, skriver Nationen.

I etterkant har flere reagert på at avtalen ble undertegnet uten at styret fikk stemme over den først.

Flere styremedlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortalte til NRK denne uken at avtalen ble skrevet under uten godkjennelse av styret.

Jordbruksavtalen kom i havn mandag. Den endte på rekordhøye 10,9 milliarder kroner og innebærer blant annet at bøndene får full dekning for de ekstraordinært høye kostnadene til blant annet gjødsel i år og neste år, og at inntektsgapet tettes med 40.000 kroner.

