Rødt-topp i Oslo støtter ikke partiets Nato-nei

Onsdag ble det kjent at Rødt mener Nato-medlemskap for Sverige og Finland ikke vil gagne fred og sikkerhet i Norden. Dermed vil partiet stemme mot at de to landene skal få bli medlemmer av Nato når saken skal behandles i Stortinget.

Det er en beslutning Rødt-topp i Oslo, Eivor Evenrud, ikke støtter, skriver Dagbladet. Hun ønsker foreløpig ikke å utdype sitt standpunkt ytterligere, skriver avisen.

Finland og Sverige overleverte onsdag morgen sine Nato-søknader ved alliansens hovedkvarter i Brussel. Søknadene må ratifiseres av samtlige 30 allierte før de to kan tas opp som nye medlemmer.

