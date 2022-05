Oslo Børs kraftig ned fra start etter børsras i USA

Hovedindeksen ligger ved 10-tiden på 1214,85 poeng. Tungvekterne Equinor og Norsk Hydro faller med henholdsvis 1,3 og 2,6 prosent.

Børsfallet på Wall Street onsdag var det kraftigste siden juni 2020, da økonomien var hardt rammet av koronakrisen. Årsaken til fallet er frykt for en ny resesjons og en strammere pengepolitikk. Også de asiatiske børsene falt kraftig natt til torsdag.

I USA falt teknologibørsen Nasdaq med 4,7 prosent, S&P 500 med 4 prosent og Dow Jones med 3,6 prosent.

Generell frykt i markedene

– Årsaken er at de melder om tegn til lavere etterspørsel, samt at energi- og lønnskostnader ikke lenger kan overføres til kundene via økte utsalgspriser, sier sjefstrateg Christian Lie i Formue til DN.no.

Ifølge Lie er det nå en generell frykt i markedene for en resesjon i amerikansk og global økonomi, noe som vil påvirke sektorene på Oslo Børs negativt, skriver avisen.

Dempet av oljeprisoppgang

Fallet på Oslo Børs ble likevel noe dempet på grunn av en fortsatt økende oljepris. Noen minutter etter åpning ble et fat nordsjøolje omsatt for 110,3 dollar – opp med 1,10 prosent.

– Oljeprisen holder seg godt. Nok en gang så kommer Oslo etter forholdene til å være en relativt trygg havn, sier forvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg til E24.

Også de største europeiske aksjeindeksene blør etter den amerikanske nedturen. I Frankfurt går DAX 30-indeksen ned med 1,5 prosent, mens i Paris faller CAC 40 med 1,3 prosent. I London faller FTSE 100 også med 1,3 prosent.

