Kongsberg-tiltalt nekter å forklare seg i retten -pårørende får ikke svar

– Jeg tenker at vi burde få høre hans forklaring direkte og ikke fra en aktor eller en forsvarer. Jeg synes det er dårlig at han ikke kan stå for egne handlinger. Når han sier han angrer, så synes jeg han burde klare å stå for egne handlinger, sier Sondre Madsen til NTB.

Bestemoren hans var en av de fem som ble drept i Hyttegata i Kongsberg 13. oktober i fjor høst. Gun Marith Madsen (78) ble funnet inne i leiligheten sin da politiet gikk gjennom Hyttegata på søk etter ofre etter at Espen Andersen Bråthen var blitt pågrepet.

Vanskelig, men viktig valg

Politiets innsatsleder på stedet forklarte i Buskerud tingrett torsdag at kvinnen var så hardt skadd at de forsto at livet hennes ikke kunne reddes. For Sondre Madsen, og for foreldrene hans som mistet en mor og en svigermor, har det å møte opp i retten vært et vanskelig, men viktig valg.

– Vi er her for å høre at hun døde fort og at hun ikke led. Vi tenker jo fort noe helt annet enn det som skjedde, og det er vonde tanker å ha. Derfor er det viktig å være her for å få svar på det som faktisk har skjedd, sier Sondre Madsen til NTB utenfor tingrettens lokaler torsdag.

Familien er kraftig preget etter å ha mistet et familiemedlem som lenge hadde vært isolert på grunn av pandemien, men som endelig så fram mot lysere tider da hun ble et av de fem drapsofrene i Hyttegata.

Da Bråthen kom inn i rettslokalet torsdag morgen, fulgte familiemedlemmene ham nøye.

– Jeg har ikke tenkt så nøye gjennom dette om han var tilregnelig eller ikke da han gjorde det han gjorde. Det jeg håper er at han blir lukket inne så lenge som mulig for vår del, og for sin egen del, sier Sondre Madsen.

Nektet å forklare seg

Da rettssakens andre dag startet torsdag gjentok Bråthen det han avsluttet med dagen før: At han ikke ville fortsette forklaringen i retten. Ikke torsdag, og ikke i resten av den fire uker lange saken.

Aktor Andreas Christiansen sier de var forberedt på at den tiltalte 38-åringen kunne nekte å snakke i retten.

– Vi var forberedt, i denne saken som i alle andre saker, på at tiltalte ikke vil forklare seg. Derfor har vi lagt opp bevisoppgaven slik at det gis rom for at han kan forklare seg senere, sier aktor etter at retten er hevet for dagen.

Statsadvokaten håper imidlertid at den tiltalte fremdeles vil gå med på å la seg spørre ut når de kommer videre til andre deler av saken de neste ukene.

– Han er gitt anledning til å forklare seg på ethvert tidspunkt i saken, så det er opp til ham om han vil forklare seg. Vi har oppfordret ham til det, så vi får se om det blir noe mer forklaring eller ikke, sier forsvareren til Bråthen, advokat Fredrik Neumann.

Forsvareren har uttrykt stor enighet med påtalemyndigheten og den varslede påstanden om overføring til tvungent psykisk helsevern. Samtidig uttrykker han sterk sympati med de etterlatte og fornærmede i saken.

– Jeg har stor forståelse for alle de følelser de fornærmede i denne saken har. Dette er en svært psykisk syk mann med grove vrangforestillinger, det er svaret, sier Neumann.