Forsvarsministeren vil at flere skal gjennomføre verneplikten

Forsvarsministeren sier til Dagbladet at målet er at flere skal velge førstegangstjeneste. For å få til dette vil han ha flere innrykk i året og at rekruttskolen skal tas ut av de operative avdelingene. Gram vil også ha mer fleksibilitet slik at flere kan bli lenger enn ett år i Forsvaret.

Han understreker at det ikke skyldes at det er noen fare for et angrep på Norge, men sier at Russlands retorikk og den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det viktig å vise at man har et sterkt forsvar.

– Vi har en annen sikkerhetspolitisk situasjon, og derfor blir det naturlig å sette inn mer ressurser nå, sier han.

Ifølge Folk og Forsvar gjennomfører rundt 7.500 kvinner og menn førstegangstjenesten hvert år. Det tilsvarer en andel på 13 prosent av hvert årskull.

I sitt fagmilitære råd fra 2019 anbefalte forsvarssjefen at man øker antallet som gjennomfører førstegangstjenesten til 15.800 årlig. Altså mer enn en dobling fra dagens nivå.

