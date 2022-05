Rettssaken etter Kongsberg-drapene starter: Aktor mener tiltalte ikke kan straffes

Av Anders R. Christensen/NTB

Klokka 18.28 den 13. oktober i fjor høst skriver Sørøst politidistrikt på Twitter:

«#Kongsberg Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen.»

Et kvarter tidligere har politiet fått den første meldingen om at en person har skutt mot folk inne på Coop Extra i Kongsberg. Etter at gjerningspersonen har skutt piler på politiet og flere andre inne i og utenfor butikken klokka 18.20, løper gjerningsmannen av gårde, og politiet mister ham av syne.

I løpet av de neste minuttene pågår det en intens jakt på gjerningsmannen i Kongsberg sentrum.

Når politiet klokka 18.47 pågriper gjerningsmannen, har han drept fem personer og tre personer er skadd.

I retten i over fire uker

Onsdag møter gjerningspersonen Espen Andersen Bråthen (38) i Buskerud tingrett i Hokksund, tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler. Han er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter.

Det er satt av fire og en halv uke til rettssaken.

Bråthen har erkjent at det var han som sto bak handlingene i Kongsberg. Samtidig ble det tidlig kjent at politiet mistenkte at psykiatri kunne ligge bak ugjerningene.

Siden han ble pågrepet har 38-åringen vært innlagt på Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus i Asker. I februar konkluderte de tre sakkyndige enstemmig med at han trolig var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Sterkt avvikende sinnstilstand

I tiltalebeslutningen som kom i april, varsler påtalemyndigheten at de under rettssaken vil legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern for Bråthen.

– Påtalemyndigheten er av den oppfatning at tiltalte på handlingstidspunktet var utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand. På den bakgrunn vil det bli lagt ned påstand om dom for overføring til tvungent psykisk helsevern, sa statsadvokat Andreas Christiansen da tiltalen ble offentliggjort.

Det er likevel opp til retten å avgjøre om han var utilregnelig. I Norge kan ikke utilregnelige dømmes til fengselsstraff. I stedet kan de dømmes til tvungent psykisk helsevern, som er en tidsubegrenset reaksjonsform.

– Hypotese fra første sekund

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sa da tiltalen ble klar at han hadde ventet at påtalemyndigheten ville komme fram til at hans klient var utilregnelig.

– Mer eller mindre fra første sekund i etterforskningen hadde politiet en hypotese om at dette dreide seg om psykisk sykdom. Det var raskt min oppfatning også. I tillegg har rettspsykiaterne konkludert på samme måte, sa Neumann.

