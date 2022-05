Gjerdrum benekter å ha gjort noe straffbart – vil ha skredsaken henlagt

– Gjerdrum kommune ble utsatt for en skredulykke og kan ikke klandres for at ulykken inntraff eller oppfølgingen i forkant. Dette er alene nok til å si at kommunen ikke kan straffes, men det er også en rekke andre grunner som redegjøres for i utredningen, sier advokat Jan Fougner.

Han har ledet gjennomgangen av siktelsen mot kommunen og grunnlaget for den. Hans utredning, som belyser både de faktiske og juridiske forholdene som ligger til grunn for siktelsen, konkluderer med at kommunen har gjort det som kreves av den. Saken mot kommunen må henlegges som intet straffbart forhold, framholder Fougner.

Elleve personer mistet livet i skredulykken som ramm,et boligfeltet ved Tistilbekken i romjula for over to år siden. Årsaken var at kvikkeleire i grunnen ble ustabil.

[ Gjerdrum-siktelsen kom som et sjokk – ordføreren mener varsler ble fulgt opp ]

Politiet har siktet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler i 13 år før leirskredet. De tolv bekymringsmeldingene og varslene dreier seg i hovedsak om forhold knyttet til Tistilbekken i områdene sørover fra Nystulia og forbi Holmen. Varslene ga kommunen plikt til å gripe inn og sikre de delene av Tistilbekken der skredet ble utløst, mener politiet.

Kommunen har ikke aktivt forårsaket noe skred, og det er ikke blitt avdekket feil i utbyggingsplanlegging eller planprosesser.

– Primært mener vi at denne saken kan henlegges fordi kommunen ikke har gjort noe som er straffbart. Men vi har respekt for statsadvokaten og politiets arbeid og har derfor spilt inn forslag til nye etterforskningsskritt. Vi må nå avvente de neste skrittene fra dem, sier Fougner.

