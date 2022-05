Espen Andersen Bråthen i retten: Erkjenner straffskyld for Kongsberg-drapene

– Jeg erkjenner straffskyld for hele tiltalen, sa Espen Andersen Bråthen da sorenskriver Liv Synnøve Taralsrud spurte om han erkjenner straffskyld for hele eller deler av tiltalen.

Espen Andersen Bråthen møtte onsdag i Buskerud tingrett i Hokksund etter at han 13. oktober i fjor angrep tilfeldige mennesker i Kongsberg med pil og bue og kniv.

Han er tiltalt for drap på fem mennesker, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler 13. oktober i Kongsberg i fjor. Han er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter.

Også i fengslingsmøter har Bråthen tidligere erkjent straffskyld og de faktiske forhold.

Bråthen ankom tingretten iført en hvit t-skjorte. Han satt rolig med armene i kors og så foran seg mens aktor Andreas Christiansen leste opp tiltalen. I alt er det 31 fornærmede i saken, hvorav de 26 som ikke ble drept skal inn og forklare seg under rettssaken.

Selv om Bråthen erkjenner straffskyld, er det sterk tvil om han kan straffes.

Tre rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert ham, har konkludert med at han hadde en sterkt avvikende sinnstilstand da han begikk handlingene i Kongsberg. Det betyr at han trolig var utilregnelig og dermed ikke kan straffes.

Påtalemyndigheten har også varslet at de under rettssaken vil be om at Bråthen dømmes til tvungent psykisk helsevern. Det er likevel opp til tingretten å avgjøre om han var utilregnelig.

