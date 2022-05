Politiet skriver på Twitter at alle nødetater er på vei til John Collets alle etter meldinger om en trafikkulykke.

– Fotgjenger skal være alvorlig skadd, ifølge de første meldinger inn til oss, skriver politiet.

Operasjonssentralen opplyser at det dreier seg om et barn, og at nødetatene kommer med mer informasjon når de har kommet til stedet.

