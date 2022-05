Solberg om Sveriges Nato-avgjørelse: Svært gode nyheter

– Jeg har respekt for at disse beslutningene ikke har vært enkle. Både Svensk og finsk medlemskap i NATO har vår fulle støtte, sier Solberg i en uttalelse til NTB.

Hun mener at Russland må takke seg selv for at Nato utvides østover, og sier at Høyre hele tiden har ment at et større Nato i nord vil være en styrke for regional sikkerhet i Norden og for forsvarsevnen.

– Norge, Sverige og Finland vil nok i mange saker opptre samlet i Nato Aksen mellom nordområdene og Østersjøen vil være særlig viktig for oss å ivareta i fellesskap, sier Solberg.

– Vi ønsker å bevare lav spenning i nord, men Russlands mer aggressive fremferd i Østersjøen kan også føre til at potensielle konflikter som vil merkes i nordområdene, fordi det er der russerne har sine strategiske kapasiteter som de ønsker å beskytte, sier hun videre.

[ Huitfeldt om Sveriges Nato-avgjørelse: – Dette gir Norden helt nye muligheter ]