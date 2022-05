Romerikes Blad skriver at det brant i et område på rundt 100 ganger 100 meter, og at brannmannskapene rykket ut med store ressurser.

Ved 16.30-tiden opplyste Øst 110-sentral at de hadde kontroll på stedet.

– Vi har slokket det meste, men det er fortsatt varme i bakken. Det medfører at vi blir værende på stedet og pøser på med vann, sier operatør Morten Nilsen ved Øst 110-sentral.

