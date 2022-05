– Noen av de fornærmede har fått skader som anses som alvorlige, sier avsnittsleder Knut Nandrup ved spesiallovgivning i Oslo-politiet til NRK.

Politiet kan ikke gå ut med flere detaljer, sier han.

Totalt sju personer ble skadd.

Sjåføren er siktet for uaktsom kjøring, og arrangøren er siktet for uaktsomt å ha forårsaket fare for allmennheten.

