Måling: Mer enn en av fire nordmenn frykter Russland

Hele 28,9 prosent av de spurte sier at trusselen fra Russland er «stor eller «svært stor». Noen færre 28,7 prosent, mener trusselen er liten eller svært liten.

I undersøkelsen har vel ett tusen nordmenn svart på spørsmålet: Hvor stor trussel mener du Russland utgjør for Norge? Svarene er gradert på en skala fra 1 til 5, der 1 er «svært liten fare» og 5 er «svært stor fare».

Kvinner er mer bekymret for Russland enn menn, viser Dagbladets undersøkelse. Bare 6,9 prosent av menn mener trusselen fra Russland er svært stor, mens 11,9 prosent av kvinnene mener det samme.

Minst bekymret er folk i Nord-Norge. Her sier bare 5,9 prosent av de spurte at de mener trusselen er svært stor. På landsbasis er denne andelen 9,4 prosent. Mest bekymret er folk på Østlandet, utenom Oslo. Her mener alt 34,1 prosent at trusselen er stor eller svært stor.

Ifølge oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er frykten folk gir uttrykk for, alt annet enn ubegrunnet, selv om det ikke foreligger noen umiddelbar trussel. Han mener faren på sikt er stor – 4 på en skala fra 1 til 5.

– Det er fordi Russland helt sikkert vil lære av de feilene de har gjort nå. De vil helt sikkert gjenoppbygge styrkene sine. Og med det styret de har, er det ingen politiske, moralske eller juridiske begrensninger på deres bruk av makt. De holdes bare i sjakk av at vi er i stand til å yte motstand, sier Karlsen.

