Kvinne siktet for sex med beboer på institusjon

Kvinnen i 20-årene ble fremstilt for fengsling i tingretten i Drammen onsdag, melder Drammens Tidende. Retten ga politiet medhold i at kvinnen skal holdes fengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

– Retten mener det er en reell og konkret fare for at siktede kan forspille bevis dersom hun løslates, skriver tingrettsdommer Trygve Øydne i kjennelsen.

Retten lukket dørene for pressen, men ifølge kjennelsen ble hun pågrepet dagen før og siktet for brudd på straffeloven paragraf 296. Strafferammen er inntil seks års fengsel.

Kvinnen erkjenner skyld etter siktelsen. Politiet er tilbakeholdne med informasjon om hva som har skjedd, men sier at det som har skjedd har vært frivillig. De ønsker ikke si noe om hva slags institusjon det dreier seg om.

Kvinnens forsvarer, advokat Anders Green, ønsker ikke å kommentere saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen