Intern IT-feil skapte kortkaos i butikkene

– Vi ble rammet av en intern it-feil som gjorde at våre betalingsterminaler var rammet av driftsforstyrrelser, sier presseansvarlig Peter Glüsing i Nets Norge til TV 2.

Han sier de beklager og at de arbeider for at det ikke skjer igjen.

– Vi evaluerer alltid våre prosesser når vi opplever driftsforstyrrelser. Når det gjelder dagens aktuelle hendelse vil vi se på våre prosedyrer og hvordan vi kan forbedre dem, opplyser Glüsing.

Feilen ble oppdaget i 12-tiden mandag. Opp mot 130.000 bankterminaler var rammet. Til Dagbladets Børsen sier Glüsing at det ikke dreide seg om et angrep.

