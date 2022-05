Fire døde da bil kjørte inn i traktor i Steigentunnelen – to fløyet til sykehus med skader

Politiet opplyser i en pressemelding at traktoren ble påkjørt bakfra. Ulykken skjedde omtrent midt i tunnelen. Det ble utført livreddende arbeid på stedet, men fire av de fem som satt i personbilen døde.

– Det er seks voksne personer involvert i ulykken, en person satt i traktoren, og fem personer satt i bilen. Fire er bekreftet omkommet av helsepersonell på stedet. Alle de fire omkomne satt i personbilen, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland-politiet.

– I tillegg er to personer skadd og er blitt fraktet med luftambulanse til Nordlandssykehuset. Politiet jobber med å avklare identitet på dem som satt i den utenlandskregistrerte personbilen.

Ingen vitner til ulykken

Bech sier til NTB at politiet nå jobber med å avklare hvem som satt i bilen.

– Vi holder på med undersøkelser som kan gi oss et bedre bilde av dette, sier Bech.

Politiet har foreløpig ingen opplysninger om at det var noen vitner til ulykken utover de som var involvert.

– Den forståelsen vi har av hendelsesforløpet, er nå at det har vært en påkjørsel bakfra. De som meldte fra til nødetatene, var folk som kom til stedet i ettertid, sier Bech.

Veien stengt i lang tid

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er på vei til stedet. Veien blir stengt i flere timer søndag kveld mens politiet gjør undersøkelser før skadestedet blir ryddet.

Politiet ble varslet om ulykken i 16-tiden og meldte om den på Twitter klokken 16.22.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at veien tidligst kan åpnes igjen 22.30.

Steigentunnelen går fra E6 nord for Bodø inn mot Steigen kommune og administrasjonssenteret Leinesfjord. Den er drøyt 8 kilometer lang og ble åpnet i 1990.

Flere dødsulykker i år

Tidligere søndag mistet to mennesker livet i en ulykke på Voss. Også der var det en utenlandskregistrert bil som var involvert.

Totalt døde 87 mennesker i trafikken i Norge i fjor. Det var andre år i nyere tid at under 100 mennesker døde i trafikken etter at 93 mistet livet i trafikken i 2020.

I april døde tolv mennesker i ulykker på norske veier. Det var nesten like mange som i de tre foregående månedene. Til sammen døde 25 mennesker i trafikken i årets fire første måneder, noe som er det høyeste tallet for denne perioden siden 2016.

