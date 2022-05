To personer omkom i alvorlig trafikkulykke på Voss

Saken er oppdatert

– To personer er bekreftet omkommet, og fire personer er sendt til sykehuset på Voss, hvorav en av disse er fløyet videre til Haukeland, sier innsatsleder Christian Meyer til Bergensavisen.

– Sannsynlig hendelsesforløp er at en bil har kommet kjørende fra Voss i retning mot Bergen. Den har truffet front i front med en bil og truffet ytterligere en annen bil som kom kjørende i motsatt retning, opplyser politiet i en pressemelding i 12.30-tiden.

I 10-tiden søndag meldte Vest politidistrikt om ulykken. Noen av personene var fastklemt og flere kritisk skadd, opplyste politiet i en pressemelding kort tid etter ulykken.

Vegtrafikksentralen opplyser at veien vil være langvarig stengt og at omkjøring er via fylkesvei 79 og fylkesvei 49. Det har oppstått lange køer på strekningen.