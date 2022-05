SV-politiker kaster seg inn i svensk Nato-debatt

Fiskaa er SVs utenriks- og forsvarspolitiske talsperson på Stortinget. Nå advarer hun svenskene mot konsekvensene av å gå inn i Nato.

«Sverige risikerer å miste handlingsrom når det kommer til egne sikkerhetspolitiske interesser, akkurat som Norge har gjort», skriver Fiskaa, som mener Norge utsettes for sterkt press fra USA.

I debattinnlegget fastholder hun også at det norske forsvaret er blitt uthult som følge av medlemskapet i Nato.

«Skritt for skritt forandres norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Norge har gått fra å være en fredsnasjon med en selvstendig internasjonal stemme og et eget sterkt forsvar, til å bli et mer avhengig og uselvstendig Nato-land», skriver Fiskaa.

Ifølge henne bør de norske erfaringene være med når Sverige diskuterer medlemskap i alliansen.

