Oljefondssjefen ut mot lønnsspiral i næringslivet

– Vi ser mange selskaper med ganske middelmådige resultater har veldig store lønnspakker. Vi ser grådighet nærme seg et nivå vi ikke har sett før, noe som blir veldig kostbart for aksjonærene, sier Nicolai Tangen til Financial Times.

Oljefondet, som i snitt eier 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden, stemmer mot lederlønninger på Intels generalforsamling denne uken. Det samme gjorde de på Apples generalforsamling i mars, der lønnspakken til sjefen i 2021 var beregnet til mellom 91 millioner og 135 millioner dollar.

I en kronikk i Dagens Næringsliv fredag skriver Tangen og eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho i oljefondet at de vil ta et kritisk blikk på amerikanske lederlønninger under årets generalforsamlingssesong.

– Vi vil stramme inn på vår stemmegivning i USA i tilfeller der lønnspakkene er uvanlig store og ikke tilstrekkelig langsiktige, skriver de.

– Oljefondet har lenge stilt seg kritisk til at enkelte selskaper tilbyr altfor store lønnspakker til øverste leder. Som aksjonær er det ikke i vår interesse at selskaper betaler mer enn nødvendig for å motivere gode ledere. En lønnsspiral fører til ytterligere kostnader for oss som aksjonær i mer enn 9.000 selskaper, heter det videre.

