Nesten bunnotering for salg av nye boliger i april

Fredag la foreningen fram tallene for salg og igangsetting av nye boliger for april 2022. Tallene viser at salget av nye boliger i april i år er 29 prosent under april 2021.

– Det er det laveste tallet vi har registrert forapril måned, foruten april i koronaåret 2020, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i BoligprodusentenesForening i en pressemelding.

I revidert statsbudsjett som ble lagt fram torsdag, står det at høy prisvekst på byggevarer, mangel på arbeidskraft, lavere boligprisvekst og økte renter ventes å bremse boliginvesteringene fremover.

Krigen påvirker

– Stor usikkerhet i entreprenørmarkedet på grunn av den svært sterke prisveksten på byggevarer, uforutsigbarhet på levering av byggevarer, og konsekvenser av krigen i Ukraina preger fortsatt salg og igangsetting av nye boliger, sier Hiim.

For mars og april samlet var salget 11 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Så langt i år er det solgt 7.974 boenheter, som er 13 prosent under samme periode i 2021.

I april falt også igangsettelse av nye boliger med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere nye hytter

– Vi må være forberedt på at denne situasjonen i boligmarkedet kan vare lenge, sier Hiim.

Tallene viser også at salget av fritidsboliger ligger langt under fjoråret, med en nedgang på hele 54 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Samtidig er igangsettelsen av nye fritidsboliger det siste året er 25 prosent over forrige tolvårsperiode, skriver foreningen.

