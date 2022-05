Lørdag kan bli siste dans på kulturhuset med Ole Ivars

Konserten i Lillestrøm kultursenter avslutter turneen «Takk for alle fine år!». Dansebandet har vært på veien siden 1964. Nå nærmer det seg slutten.

– Personlig har ikke jeg noen tro på at det blir flere kulturhus-turneer, men den som lever får se, sier William Kristoffersen, låtskriveren bak bandets mange hits, til Romerikes Blad.

Bandet har booket inn noen spillejobber utover sommeren og høsten, men det går mot slutten.

– Det ligger jo litt i lufta at vi trapper ned, og for alt vi vet kan Lillestrøm bli den siste kulturhuskonserten. Men det kommer litt an på publikum. Hvis interessen er der, kan det jo hende det blir noen flere konserter, sier William Kristoffersen.