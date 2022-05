Jubel for regndryss på Østlandet – men snart blir det tørt igjen

Men det er store lokale forskjeller, så enkelte steder østafjells er det fortsatt like knusktørt som før fredagens bygevær. Regnværet vil trolig fortsette utover kvelden og natten til lørdag.

– Det er noen steder det hjelper litt på tørken, mens det er andre steder det er like tørt. Det har hjulpet totalt sett både med tanke på skogbrannfaren og med tanke på tørken ellers, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Han sier noen steder østafjells får 5 millimeter nedbør og mere. Men meteorologen har samtidig en kalddusj til regn-yre østlendinger.

Vannkrise og tørke

– Det er for lite til at det monner tilstrekkelig. Verken til å fjerne skogbrannfaren eller få til noe ordentlig god vekst i jorda eller magasinene, sier Haga.

Det har vært vannkrise flere steder i Norge på grunn av lite regn og lite smeltevann fra fjellet. Det er fortsatt tørre tider i vente.

– Vi trenger mer. Det er blitt små dryss og skurer lokalt her og der, men det er litt for lite ser det ut til, sier Haga.

I andre deler av landet kan man skåle i ferskt regnvann.

– Noen steder har det hjulpet ganske bra. Da må vi til Vestlandet og videre nordover, der er det ikke så kritisk lenger etter den siste tidens nedbør, sier Haga.

Lavtrykk bygger seg opp

– Er det bedre tider i vente?

– Ikke her i Sør-Norge. Her går vi mot en høytrykksoppbygging og det fører til at vi går inn i en tørr periode igjen. Det gjelder også Vestlandet og Trøndelag, sier Haga.

– For det østafjellske venter vi egentlig ikke noe nedbør lørdag eller de neste dagene, legger han til.

Neste uke ser det ut til å komme inn et nytt lavtrykk. Det kan bety regn på Vestlandet fra midten av neste uke, og forhåpentligvis litt også østafjells senere i uka.

– Det er ikke like opplagt at det blir mye nedbør her, men det er en mulighet for slutten av neste uke.