Hadia Tajik tilbake fra sykemelding neste uke

Tajik gikk 2. mars av som arbeids- og sosialminister etter å ha fått kritikk for håndteringen av pendlerboligsakene. Fire dager senere gikk hun av som Ap-nestleder. Samtidig ble hun koronasyk, og hun har vært sykmeldt siden.

Mandag vender hun tilbake til Stortinget som menig representant, melder Dagbladet.

– Jeg gleder meg til å få Hadia tilbake i gruppa. Hun er en av våre dyktigste politikere, sier statsminister Jonas Gahr Støre til avisen.

Tajik skal i første omgang inn i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Støre gjorde det i mars klart at han trodde Hadia Tajik vil gjøre seg gjeldende i framtiden, til tross for at hun både har gått av som Ap-nestleder og statsråd.

– Jeg tror hun kommer til å gjøre seg gjeldende. Jeg tror vi kommer til å høre mer fra henne, og det håper jeg. Hun må ta sine valg, og det er klart dette er noe som skal fordøyes etter det som har skjedd den siste uken, sa Støre da han deltok på et arrangement i Pressens Hus i Oslo mandag 7. mars, dagen etter at Tajik varslet sin avgang som Ap-nestleder.

